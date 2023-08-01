Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kecelakaan Maut Xenia Vs Innova, 2 Orang Tewas dan 5 Luka-Luka

Nanang Fahrurrozi , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |12:37 WIB
Kecelakaan Maut Xenia Vs Innova, 2 Orang Tewas dan 5 Luka-Luka
Kecelakaan maut di Jambi menewaskan 2 orang dan 5 lainnya luka-luka (Foto : Istimewa)
A
A
A

BUNGO - Dua minibus mengalami kecelakaan di KM 41 Kabupaten Bungo, Jambi, Selasa (1/8/2023), dini hari sekira pukul 02.30 WIB. Akibatnya, dua orang penumpang tewas di tempat, sementara lima orang lainnya luka-luka.

Kasi Humas Polres Bungo, AKP M. Nur menyebutkan, kecelakaan itu terjadi berawal saat kendaraan minibus Daihatsu Xenia dengan nomor polisi BM 1840 JX yang dikemudikan oleh Prima Pratama Hasibuan melaju dari arah Muara Bungo menuju arah Padang.

Sesampainya di tampat kejadian perkara (TKP), pengemudi mengambil jalur kanan hendak mendahului kendaraan lain dan menabrak kendaraan minibus Toyota Kijang Innova dengan nomor polisi BH 1461 UV yang dikemudikan oleh Hadad Permana melaju dari arah Padang menuju Muara Bungo.

"Kendaraan Xenia melaju dengan kencang dari arah padang mengambil lajur kanan, dan bertabrakan dengan kendaraan Minibus Kijang Innova yang berlawanan arah," ujar Kasi Humas Polres Bungo AKP M. Nur.

Akibatnya, dua orang penumpang kendaraan Minibus Daihatsu Xenia meninggal ditempat. Sementara 5 penumpang lainnya mengalami luka-luka.

"Dari peristiwa tersebut, dua orang meninggal dunia, dan lima orang lainnya dibawa ke Rumah sakit karena mengalami luka-luka," katanya.

Halaman:
1 2
      
