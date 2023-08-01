Gagal Menanjak, Pikap Terperosok ke Jurang Sedalam 7 Meter di Kolaka Utara

KOLAKA UTARA - Sebuah mobil pikap merek Daihatsu Grand Max putih dengan nomor polisi (nopol) DW 4787 DB terjun ke jurang sedalam tujuh meter di Desa Lelewawo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra). Insiden tersebut berlangsung pada pukul 23.30 Wita, Senin 31 Juli 2023.

Ps Kanit Gakkum Polres Kolut, Aipda Ponadi menjelaskan pengemudi mobil bernama Yusril Wan Saputra (22), warga Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Yusril naik pikap bersama dua orang rekannya sesama sopir masing-masing Andri Amrin (20) warga Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu dan Andrian (21) asal Desa Landaula, Kecamatan Iwoimenda, Kabupaten Kolaka.

"Full muatan, kendaraan tidak mampu mendaki, Yusril meminta Andri mengambil alih kemudi," ujarnya, Selasa (1/8/2023).

Pasca sopir bertukar posisi, kendaraan tersebut tetap saja gagal menanjak dan langsung mundur. Mobil lantas hilang kendali dan langsung terperosok masuk ke dalam jurang.