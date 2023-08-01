Ratusan Warga Nagekeo NTT Dukung Bacaleg DPR RI Perindo Karolus Karni Lando

NAGEKEO - Ratusan warga Nagekeo memberikan dukungan untuk Caleg DPR RI Dapil NTT 1 dari Partai Perindo, Karolus Karni Lando. Bacaleg wilayah pemilihan Karolus di Flores, Lembata dan Alor itu bertemu dengan ratusan warga Nagekeo di Kota Mbay, Ibu Kota Kabupaten Nagekeo.

Karolus datang ditemani istri dan sejumlah politisi Perindo. Dia menggelar pertemuan dan memohon restu agar bisa terpilih menjadi Anggota DPR Ri pada Pemilihan Legislatif tahun 2024.

Sejak Senin (31/7/2023) pagi, warga masyarakat berdatangan ke salah satu rumah warga di Gang 3 Waktu Kesu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.

Mereka terdiri dari warga Kabupaten Ngada Diaspora dan warga Kabupaten Ende Diaspora. Selain berdialog, Karolus Karni Lando juga berkesempatan membagikan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Perindo berasuransi.

“Bagi pemegang kartu asuransi, Partai Perindo akan membantu masyarakat yang mengalami kecelakaan dalam bentuk santunan yang nilainya mencapai jutaan Rupiah,” ucap Karolus.

Sementara itu, seorang warga, Damianus Jogo menganggap Karolus merupakan Calon Anggota DPR RI pertama mereka yang menemui mereka. Selain berdialog, warga juga menitipkan harapan kepada Karolus jika kelak terpilih menjadi wakil rakyat.