Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ratusan Warga Nagekeo NTT Dukung Bacaleg DPR RI Perindo Karolus Karni Lando

Joni Nura , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |16:22 WIB
Ratusan Warga Nagekeo NTT Dukung Bacaleg DPR RI Perindo Karolus Karni Lando
Karolus Karni Lando. (Foto: Joni Nura)
A
A
A

NAGEKEO - Ratusan warga Nagekeo memberikan dukungan untuk Caleg DPR RI Dapil NTT 1 dari Partai Perindo, Karolus Karni Lando. Bacaleg wilayah pemilihan Karolus di Flores, Lembata dan Alor itu bertemu dengan ratusan warga Nagekeo di Kota Mbay, Ibu Kota Kabupaten Nagekeo.

Karolus datang ditemani istri dan sejumlah politisi Perindo. Dia menggelar pertemuan dan memohon restu agar bisa terpilih menjadi Anggota DPR Ri pada Pemilihan Legislatif tahun 2024.

 BACA JUGA:

Sejak Senin (31/7/2023) pagi, warga masyarakat berdatangan ke salah satu rumah warga di Gang 3 Waktu Kesu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.

Mereka terdiri dari warga Kabupaten Ngada Diaspora dan warga Kabupaten Ende Diaspora. Selain berdialog, Karolus Karni Lando juga berkesempatan membagikan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Perindo berasuransi.

“Bagi pemegang kartu asuransi, Partai Perindo akan membantu masyarakat yang mengalami kecelakaan dalam bentuk santunan yang nilainya mencapai jutaan Rupiah,” ucap Karolus.

 BACA JUGA:

Sementara itu, seorang warga, Damianus Jogo menganggap Karolus merupakan Calon Anggota DPR RI pertama mereka yang menemui mereka. Selain berdialog, warga juga menitipkan harapan kepada Karolus jika kelak terpilih menjadi wakil rakyat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement