Bertemu Warga Nagekeo, Bacaleg Perindo Janji Perjuangkan Hak-Hak Rakyat

NAGEKEO – Bacaleg DPR RI Dapil NTT 1 dari Partai Perindo, Karolus Karni Lando mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan warga Nagekeo di Kota Mbay, Ibu Kota Kabupaten Nagekeo. Karolus bertemu langsung ratusan warga di salah satu rumah di Gang 3 Waktu Kesu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Senin (31/7/2023).

Seorang warga, Damianus Jogo menganggap Karolus merupakan Calon Anggota DPR RI pertama mereka yang menemui mereka. Selain berdialog, warga juga menitipkan harapan kepada Karolus jika kelak terpilih menjadi wakil rakyat.

Sementara itu, menyambut tingginya antusiasme masyarakat, Karolus juga merespons dengan berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat apabila dia terpilih menjadi Anggota DPR RI. Dia berjanji akan memperjuangkan hak-hakrakyat terutama di bidang pertanian, kesehaan dan kesejahteraan.

Karolus datang ditemani istri dan sejumlah politisi Perindo. Bacaleg wilayah pemilihan Karolus di Flores, Lembata dan Alor itu itu menggelar pertemuan dan memohon restu agar bisa terpilih menjadi Anggota DPR Ri pada Pemilihan Legislatif tahun 2024.