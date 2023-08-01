Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

6 Jabatan Kapolres di Lampung Resmi Berganti

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |16:38 WIB
6 Jabatan Kapolres di Lampung Resmi Berganti
A
A
A

BANDAR LAMPUNG - Sebanyak enam Kapolres di jajaran Polda Lampung resmi berganti. Serah terima jabatan dipimpin langsung oleh Kapolda Lampung, Irjen Helmy Santika, Selasa (1/8/2023).

Adapun enam Polres dari jajaran Polda Lampung yang berganti Kapolres yakni Polres Lampung Selatan, Polres Lampung Utara, Polres Lampung Tengah, Polres Way Kanan, Polres Pesawaran, dan Polres Mesuji.

 BACA JUGA:

Serah terima jabatan ini merupakan rangkaian akhir dari sejumlah Telegram Rahasia (TR) rotasi jabatan pamen Polda Lampung yang dikeluarkan Mabes Polri berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/ 1396/ VI/ KEP./ 2023 tanggal 24 Juni 2023 dan Kapolri Nomor: ST/ 1588/ VII/ KEP./ 2023 tanggal 21 Juli 2023.

https://img-z.okeinfo.net/okz/500/library/images/2023/08/01/ok5zfimb000m52z3uwo5_19063.jpg 

AKBP Edwin yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Lampung Selatan dimutasikan ke Mabes Polri untuk menduduki jabatan sebagai Kanit 3 Satresmob Bareskrim Polri.

Posisi Kapolres Lampung Selatan saat ini diemban oleh AKBP Yusriandi Yusrin yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung.

 BACA JUGA:

Kemudian Kapolres Lampung Utara yang sebelumnya dijabat AKBP Kurniawan Ismail, kini dipercayakan untuk diduduki oleh AKBP Teddy Rachesna yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Way Kanan.

Halaman:
1 2
      
