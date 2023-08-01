6 Jabatan Kapolres di Lampung Resmi Berganti

BANDAR LAMPUNG - Sebanyak enam Kapolres di jajaran Polda Lampung resmi berganti. Serah terima jabatan dipimpin langsung oleh Kapolda Lampung, Irjen Helmy Santika, Selasa (1/8/2023).

Adapun enam Polres dari jajaran Polda Lampung yang berganti Kapolres yakni Polres Lampung Selatan, Polres Lampung Utara, Polres Lampung Tengah, Polres Way Kanan, Polres Pesawaran, dan Polres Mesuji.

Serah terima jabatan ini merupakan rangkaian akhir dari sejumlah Telegram Rahasia (TR) rotasi jabatan pamen Polda Lampung yang dikeluarkan Mabes Polri berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/ 1396/ VI/ KEP./ 2023 tanggal 24 Juni 2023 dan Kapolri Nomor: ST/ 1588/ VII/ KEP./ 2023 tanggal 21 Juli 2023.

AKBP Edwin yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Lampung Selatan dimutasikan ke Mabes Polri untuk menduduki jabatan sebagai Kanit 3 Satresmob Bareskrim Polri.

Posisi Kapolres Lampung Selatan saat ini diemban oleh AKBP Yusriandi Yusrin yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung.

Kemudian Kapolres Lampung Utara yang sebelumnya dijabat AKBP Kurniawan Ismail, kini dipercayakan untuk diduduki oleh AKBP Teddy Rachesna yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Way Kanan.