Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Istri Minta Cerai, Pemuda di Lampung Nekat Gantung Diri

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |16:51 WIB
Istri Minta Cerai, Pemuda di Lampung Nekat Gantung Diri
A
A
A

Bandar Lampung - Seorang pemuda di Kampung Teluk Jaya Lk. 2 RT. 011, Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri pada Minggu (30/7/2023) sekitar pukul 17.30 wib.

Korban berinisial AS (22) yang merupakan pengangguran itu nekat bunuh diri lantaran diduga tak terima diceraikan oleh sang istri.

 BACA JUGA:

Kapolsek Panjang Kompol M. Joni mengatakan, awalnya korban sempat cekcok dengan istrinya karena faktor ekonomi.

"Lalu istrinya minta cerai dan korban tidak mau. Korban ini pengangguran dan tinggal di rumah mertuanya, jadi ribut terus dengan istrinya," ujar Joni saat dikonfirmasi, Selasa (1/8).

Joni menuturkan, paska cekcok tersebut, korban pulang ke rumah orangtuanya dan ternyata berniat untuk mengakhiri hidupnya.

"Sebelum bunuh diri, dia (korban) sempat mau video call dengan istrinya, tapi tidak diangkat karena tidur siang, terus dia kirim foto tali buat gantung diri ke istrinya, korban sudah siap bunuh diri," Joni menambahkan.

Lantaran tak ada jawaban dari sang istri, kata Joni, korban pun kembali mengirimkan pesan terakhir sebelum gantung diri.

"Jadi murni bunuh diri, korban sempat ngirim foto dan pesan terakhir bilang inilah pengorbanan kita selama dua tahun bersama, ya udah saya akhiri saja hidup ini," ia menjelaskan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170825/viral-L1qX_large.jpg
Viral! Siswi SMP Berusia 13 Tahun di Jaktim Tewas Gantung Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170031/gantung-fzcG_large.jpg
Geger! Pria Asal Bogor Nekat Gantung Diri Usai Istri Minta Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/512/3161836/mayat-aj18_large.jpg
Tahanan Rutan Semarang Tewas Gantung Diri di Jeruji Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/519/3161773/bunuh_diri-FEY6_large.jpg
Pasutri di Tulungagung Akhiri Hidup dengan Minum Racun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/338/3158486/mayat-QhYz_large.jpg
Polisi Dalami Motif Wanita Lompat dari Lantai 33 Apartemen Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/525/3158031/bandung-Tw5c_large.jpg
Duh! Dimarahi Guru, Pelajar SD di Bandung Nekat Coba Bunuh Diri Naik Menara 25 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement