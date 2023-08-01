Terekam CCTV, 3 ABG Pirang Nekat Curi Pakaian Dalam di Minimarket

BENGKULU - Video tiga anak baru gede (ABG) perempuan berambut pirang terekam kamera CCTV saat mencuri pakaian dalam dan lipstik di sebuah minimarket yang ada di Kota Bengkulu viral di media sosial.

Ketiga pelaku sendiri sempat melakukan perusakan di minimarket saat aksinya diketahui karyawan. Tak lama berselang ketiga pelaku berhasil diamankan polisi.

Dalam rekaman CCTV yang sempat viral di media sosial memperlihatkan tiga orang ABG perempuan dengan ciri-ciri rambut pirang melakukan aksi pencurian di sebuah minimarket yang ada di Kelurahan Lempuing, Kota Bengkulu.

Dalam rekaman pertama ketiga pelaku tampak sedang melihat-lihat lipstik. Dan pada rekaman kedua para pelaku berada di etalase pakaian dalam.

Kedua pelaku terlihat mengawasi dan satu pelaku yang mengenakan baju berwarna hijau tua tampak mengambil pakaian dalam di etalase dan memasukkannya kedalam celana dalamnya.

Aksi tersebut diketahui karyawati minimarket yang bertugas dan melihat aksi ketiga pelaku di CCTV. Kerugian pencurian sendiri hanya sekitar Rp200 ribu.