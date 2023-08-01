Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Serap Aspirasi, Bacaleg Perindo Steven Stenly Temui Warga Mandonga Kendari

Febriyono Tamenk , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |17:45 WIB
Serap Aspirasi, Bacaleg Perindo Steven Stenly Temui Warga Mandonga Kendari
Steven Stenly. (Foto: Febriyono Tamenk)
KENDARI - Ratusan warga Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Alolama, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berbondong-bondong mendatangi lokasi pertemuan yang digelar Bacaleg Kota Kendari dari Partai Perindo, Steven Stenly, Senin (1/8/2023) malam.

Kedatangan caleg milenial Dapil Mandonga – Puwatu yang sekaligus Ketua Pemuda Perindo itu untuk mendengar keluhan dan kebutuhan warga yang selama ini belum terealisasikan oleh pemerintah.

Di hadapan ratusan warga, Steven berjanji akan membantu dan menuntaskan aspirasi warga jika nantinya terpilih sebagai Anggota DPRD Kota Kendari.

Dalam pertemuan tersebut, warga meminta penambahan sumur bor untuk air bersih dan perbaikan jalan setapak. Selain menampung aspirasi warga, Steven juga membagikan ratusan Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi kepada warga.

“Ini untuk membantu warga ketika mengalami musibah kecelakaan,” ucap Steven, Senin.

Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 terus berkomitmen untuk membantu warga. Partai Perindo juga dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

(Qur'anul Hidayat)

      
