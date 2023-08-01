Bacaleg Perindo Bagikan KTA Berasuransi, Bantu Warga saat Kecelakaan

KENDARI – Bacaleg Kota Kendari dari Partai Perindo, Steven Stenly membagikan ratusan Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi kepada warga. KTA tersebut bisa digunakan saat warga mengalami kecelakaan.

“Ini untuk membantu warga ketika mengalami musibah kecelakaan,” ucap Steven, Senin (1/8/2023) malam.

Steven menemui ratusan warga Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Alolama, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Bacaleg DPRD Kota Kendari itu mendengarkan lansgung aspirasi masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, warga meminta penambahan sumur bor untuk air bersih dan perbaikan jalan setapak. Di hadapan ratusan warga, Steven berjanji akan membantu dan menuntaskan aspirasi warga jika nantinya terpilih sebagai wakil rakyat.

Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 terus berkomitmen untuk membantu warga. Partai Perindo juga dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

(Qur'anul Hidayat)