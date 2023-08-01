Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kota Semarang Sabet Penghargaan Kota Paling Berkelanjutan di Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur

Karina Asta Widara , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |20:29 WIB
Kota Semarang Sabet Penghargaan Kota Paling Berkelanjutan di Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur
Foto: Dok Pemkab Semarang
A
A
A

Semarang- Kota Semarang kembali mengukir prestasi dengan menyabet penghargaan kota paling berkelanjutan dalam bidang Penataan Ruang dan Infrastruktur yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia Green City Metric di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI) Depok, Selasa (1/8).

Adapun penganugerahan UI Green City Metric diberikan kepada kota dan kabupaten di Indonesia yang berhasil memenuhi berbagai kriteria sebagai kota atau kabupaten berkelanjutan. 

Wali kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengungkapkan rasa syukurnya karena kota Semarang kembali mendapatkan penghargaan dari salah satu Universitas ternama di Indonesia tersebut.

“Kami tentu saja merasa bersyukur bahwa Kota Semarang dalam bidang tata ruang dan infrastruktur mendapatkan apresiasi dari Universitas Indonesia,” ujar perempuan yang akrab di sapa Mbak Ita.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/11/3183693//pajak_dan_retribusi_daerah_bapenda-bita_large.jpg
Kenali Beda Pajak dan Retribusi Daerah, Fondasi Bangun Jakarta Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/12/3183628//iforte_national_dance_competition-T7E1_large.jpg
iForte National Dance Competition Kembali Digelar, Nyalakan Semangat Generasi Muda Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/11/3183572//belanja_hemat_dan_praktis-hd70_large.jpg
Nyobain Jadi Member ShopeeVIP, Ikut Paket 6 Bulan untuk Belanja Lebih Hemat dan Praktis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/340/3183568//pelindo_tegaskan_kesiapan_nataru_2025_2026-cpoJ_large.jpeg
Danantara Tinjau Fasilitas Terminal Penumpang, Pelindo Tegaskan Kesiapan Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/15/3183548//pt_astra_honda_motor-U61Z_large.jpg
Fitur Cerdas Honda ADV160 Taklukkan Xploride Mystery Camp Banyuwangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/11/3183642//direktur_consumer_banking_bni_corina_leyla-HwY4_large.jpeg
Komitmen Entaskan Kemiskinan, BNI Raih Penghargaan Women in SDG’s Action 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement