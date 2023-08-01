Kota Semarang Sabet Penghargaan Kota Paling Berkelanjutan di Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur

Semarang- Kota Semarang kembali mengukir prestasi dengan menyabet penghargaan kota paling berkelanjutan dalam bidang Penataan Ruang dan Infrastruktur yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia Green City Metric di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI) Depok, Selasa (1/8).

Adapun penganugerahan UI Green City Metric diberikan kepada kota dan kabupaten di Indonesia yang berhasil memenuhi berbagai kriteria sebagai kota atau kabupaten berkelanjutan.

Wali kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengungkapkan rasa syukurnya karena kota Semarang kembali mendapatkan penghargaan dari salah satu Universitas ternama di Indonesia tersebut.

“Kami tentu saja merasa bersyukur bahwa Kota Semarang dalam bidang tata ruang dan infrastruktur mendapatkan apresiasi dari Universitas Indonesia,” ujar perempuan yang akrab di sapa Mbak Ita.