Markas KKB Teroris Pimpinan Kopi Tua Heluka Digerebek, Ternyata Terletak di Belakang Kantor Bupati Yahukimo

JAYAPURA - Aparat gabungan TNI-POLRI, Ops Damai Cartenz-2023, Satgas Aman Nusa I dan Kompi 3 Yon D Brimob Polda Papua Bersama Polres Yahukimo melakukan penindakan Hukum dengan mengrebek markas KKB Kodap XVI Yahukimo, Pimpinan Kopi Tua Heluka di Yahukimo, Belakang Kantor Bupati Yahukimo., Selasa (1/8/2023).

Kepala Operasi Damai Cartenz-2023, Kombes Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos, S.I.K, M.H., saat dikonfirmasi mengatakan, aparat gabungan TNI-POLRI, Satgas Ops Damai Cartenz-2023 sektor Yahukimo, Satgas Aman Nusa I, Kompi 3 Yon D dan Polres Yahukimo dipimpin Kabag Ops Polres Yahukimo AKP Alwi Wairooy telah melakukan penggrebekan dan penindakan terhadap Markas KKB Yahukimo di Belakang Kantor Bupati Yahukimo, pada hari selasa tanggal 1 agustus 2023.

“Penindakan ini dilakukan meyikapi gangguan tembakan yang dilakukan oleh KKB Pimpinan Kopi Tua Heluka di Yahukimo pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 kemarin, yang mana KKB telah melakukan penembakan kearah Pos Brimob Paradiso”, Kata Ka Ops Damai Cartenz.

Lanjutnya, setelah dilakukan penyisiran tepatnya di Pasar Lama, Aparat Gabungan TNI-POlRI mengamankan 1 orang Inisial “A.S” yang diduga merupakan salah satu pasukan dari KKB pimpinan Kopi Tua Heluka.

Kombes Faizal Menambahkan, dari hasil interogasi terhadap 1 anggota KKB yang telah diamankan tersebut, diperoleh informasi bahwa, Markas KKB Yahukimo Pimpinan Kopi Tua Heluka berada di belakang kantor Bupati Yahukimo sehingga aparat gabungan TNI-POLRI langsung Meresponya dengan Melakukan pengrebekan terhadap markas KKB tersebut.

“Saat pengrebekan, terjadi perlawan dari KKB sehingga kontak tembak antara KKB dan aparat gabungan TNI-POLRI tidak hindarkan. Akibat dari kontak tembak tersebut, 2 anggota KKB berhasil dilumpuhkan dan meninggal dunia ditempat, sedangkan satu anggota Satgas Aman Nusa I yakni Bharatu Jogianus Ricko terkena luka Tembak pada Paha kiri dan telah dievakuasi di RSUD DEKAI YAHUKIMO untuk mendapatkan perwatan medis. Untuk kondisinya dalam keadaan sadar," jelasnya.

Barang Bukti yang berhasil dimanakan oleh aparat Gabungan TNI-POLRI dari TKP Pertama tepatnya di pasar lama yaitu, 1 buah noken warna putih serta 1 buah HP dan 1 cas HP juga 1 buah Spiker.