Respons Gibran Rakabuming Usai Rocky Gerung Kritik Jokowi: Biasa Wae, Santai Saja

SOLO - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menanggapi ceramah Pengamat Politik Rocky Gerung yang diunggah di saluran Youtube Refly Harun.

Gibran mengganggap kritikan Rocky Gerung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut merupakan hal tersebut biasa.

Rocky Gerung kembali melempar kritikan tajam ke Jokowi saat memberikan ceramah. Ceramah tersebut kemudian diunggah di akun Youtube Refly Harun.

Rocky kemudian sempat dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh organisasi relawan Jokowi atas dugaan penghinaan terhadap Presiden.

Menurut Gibran, kritikan Rocky Gerung ke Jokowi tersebut merupakan hal biasa. Apalagi, lanjut dia, hal itu berlangsung saat mendekati tahun Pemilu.

"Biasa wae. Ya biasa, santai saja," katanya di Stadion Sriwedari Solo, Selasa (1/8/2023).