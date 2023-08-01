Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Dukung Penuh Hilirisasi Industri yang Dilakukan Jokowi

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |21:24 WIB
Ganjar Dukung Penuh Hilirisasi Industri yang Dilakukan Jokowi
Ganjar Pranowo (Foto: Raka Dwi Novianto)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengencarkan hilirisasi industri. Upaya itu mendapat dukungan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Menurut Ganjar hilirisasi industri mampu menjadikan Indonesia menjadi negara mandiri di bidang ekonomi.

"Itu lho sudah ada contohnya, ayo kita kerjakan. Dan kita akan menjadi bangsa yang mandiri dalam bidang ekonomi," ujar Ganjar dalam keterangannya dikutip, Selasa (1/8/2023).

Adapun Jokowi yang hadir dalam Pengukuhan Pengurus DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 2023-2028 di Jakarta Pusat pada Senin 31 Juli 2023, sempat menyampaikan, nilai ekspor produk nikel dari hasil hilirisisasi mencapai USD33,81 miliar atau Rp504,2 triliun pada 2022. Setidaknya mengalami kenaikan 745 persen dari nilai ekspor 2017.

Indonesia juga merupakan produsen nikel terbesar di dunia pada 2022 berdasarkan Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS). Adapun Produksi nikel di dunia diperkirakan mencapai 3,3 juta metrik ton pada 2022.

Dibanding 2021, jumlah tersebut mengalami peningkatan 20,88 persen. Pada 2021 hanya sebanyak 2,73 juta metrik ton. Sehingga Indonesia menjadi penghasil nikel nomor satu dengan total produksi diperkirakan mencapai 1,6 juta metrik ton atau menyumbang 48,48 persen dari total produksi nikel global sepanjang tahun lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/340/3162781/balita-PYRL_large.jpg
Ngeri, Kaki Balita Terjepit Eskalator di Pusat Perbelanjaan Sukoharjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/512/3158237/ahmad_luthfi-XgVl_large.jpg
Sindiran Menohok Gubernur Jateng soal Pejabat Konten: Gaya Feodal Tak Selesaikan Masalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/408/3044850/gregoria_mariska_tunjung_peraih_medali_perunggu_olimpiade_paris_2024-zpFD_large.JPG
Mengenal Wonogiri, Tanah Kelahiran Gregoria Mariska Peraih Medali Perunggu Olimpiade untuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/19/512/2972458/bupati-dico-turunkan-kemiskinan-di-kendal-pengamat-miniatur-untuk-tingkat-provinsi-LOCIFraUIv.jpg
Bupati Dico Turunkan Kemiskinan di Kendal, Pengamat: Miniatur untuk Tingkat Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/512/2862668/anggota-paskibraka-meninggal-diduga-karena-kelelahan-dan-terlambat-penanganan-puskemas-cGsPffkQYr.jpeg
Anggota Paskibraka Meninggal, Diduga Karena Kelelahan dan Terlambat Penanganan Puskemas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/512/2861511/pasutri-tertabrak-mobil-di-semarang-istri-tewas-di-tempat-LzDUmM2LvL.jpg
Pasutri Tertabrak Mobil di Semarang, Istri Tewas di Tempat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement