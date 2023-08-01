Advertisement
HOME NEWS JATENG

Miris! Ibu hingga Istri Nekat Selundupkan Ponsel dan Pil Koplo di Dalam Bra ke Lapas Semarang

Eka Setiawan , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |21:21 WIB
Miris! Ibu hingga Istri Nekat Selundupkan Ponsel dan Pil Koplo di Dalam Bra ke Lapas Semarang
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

SEMARANG – Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang menggagalkan upaya penyelundupan barang terlarang, saat layanan kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di lapas setempat, Selasa (1/8/2023).

Barang terlarang itu adalah empat buah telepon seluler (ponsel), 1 buah earbuds dan 15 butir pil koplo. Aneka barang itu disembunyikan tiga orang pembesuk WBP yakni ibu, istri dan bibinya di dalam bra. Masing-masing berinisial W, SDA dan EL.

Petugas penggeledahan badan, Wulan dan Amaliya, saat memeriksa mengetahui hal janggal yang disembunyikan dalam bra 3 pembesuk itu. Kemudian, petugas meminta mengeluarkan dan memeriksa barang tersebut.

Tak berhenti sampai di situ, saat petugas menggeledah pembesuk lainnya berinisial M, yang merupakan istri dari seorang WBP di lapas setempat, didapati sebuah ponsel disembunyikan di balik kerudung.

Selanjutnya, 4 pengunjung itu diamankan di ruang Keamanan Ketertiban (Kamtib) lapas setempat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

“Upaya penyelundupan tersebut berhasil kami gagalkan. Ke depan akan terus kami tingkatkan kewaspadaan,” ungkap Kepala Lapas Kelas I Semarang, Tri Saptono Sambudji pada keterangannya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Pil Koplo Lapas Semarang Narkoba
