Cara Srikandi Ganjar Perkuat Semangat dan Wujudkan Hidup Sehat Generasi Milenial

SIDOARJO – Srikandi Ganjar menggaungkan gaya hidup sehat dengan berolahraga dan kegiatan positif lainnya untuk meningkatkan semangat generasi milenial, khususnya para perempuan di beberapa daerah.

Kali ini, sukarelawan pendukung Ganjar Pranowo tersebut mengadakan kegiatan olahraga pound fit, zumba, dan color party bertema Lets Healthy and Fun Together bersama Komunitas Delta Pound di Jalan Ahmad Yani Nomor 27, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

Koordinator Wilayah (Korwil) Srikandi Ganjar Jatim, Cindy Miftakhul Maghriza mengatakan pihaknya terinspirasi oleh sosok Ganjar Pranowo dalam menggelar kegiatan ini. Menurut dia, Ganjar sangat menjunjung tinggi gaya hidup sehat dalam kesehariannya saat menjabat gubernur Jawa Tengah (Jateng).

"Sosok Bapak Ganjar Pranowo sangat memperhatikan healthy lifesyle, sehingga Srikandi Jatim ingin menggaungkan kegiatan positive vibes. Contohnya olahraga ini," katanya, Senin (31/7/2023).

Cindy mengatakan pihaknya ingin menggelorakan pola hidup sehat, salah satunya, dengan kegiatan-kegiatan yang sedang hit di tengah masyarakat seperti pound fit dan color party.

"Jadi, kami ingin perempuan milenial semuanya semangat untuk olahraga. Apalagi dikasih color fun yang sedang marak di kalangan milenial," ujarnya.

Menurut Cindy, banyak manfaat yang didapatkan ketika orang berolahraga. Kesenangan yang didapatkan seseorang saat melakukan aktivitas yang menyenangkan akan membuahkan energi positif bagi dirinya dan orang lain.

"Peserta dapat olahraga sekaligus mendapatkan euforia tersendiri saat olahraga pound fit dan color fun," katanya.

Dalam kegiatan ini, Srikandi Ganjar meminta generasi milenial untuk mencontoh bakal calon presiden (bacapres) dari PDIP tersebut yang menjadikan olahraga sebagai gaya hidup.

"Kami sekaligus memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo yang mana beliau sangat menyukai olahraga karena beliau benar-benar menjaga healthy lifestyle," jelasnya.

Cindy berharap kalangan milenial terus melakukan kegiatan positif seperti yang dilakukannya, sehingga bisa ditularkan kepada masyarakat luas. Dia mengatakan ada sekitar 128 peserta yang hadir dalam kegiatan ini.

Sementara itu, Ketua Komunitas Delta Pound Brynda Raniahsya mengatakan pihaknya menilai kegiatan kolaborasi ini sangat menyenangkan dan meriah. Para perempuan milenial yang hadir bisa mencurahkan energi positif melalui olahraga pound fit dan zumba.

"Acara ini diadakan karena pound sedang ramai di Indonesia di kalangan pemuda. Nah, untuk lebih asyik dan meriah, kami tambahkan color party," ujarnya.