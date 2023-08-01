Kowarteg Ganjar Berikan Pelatihan Usaha Mikro Kuliner untuk Warga Surabaya

SURABAYA – Kowarteg Indonesia Dukung Ganjar memberikan pelatihan usaha mikro kuliner untuk masyarakat di Genting Tambak Dalam, Kelurahan Genting, Kecamatan Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur.

Koordinator Wilayah Kowarteg Indonesia Jawa Timur, Kiki Kurniawan mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, terutama ibu-ibu di Surabaya.

"Kami membuat pelatihan membuat kue tar kepada ibu-ibu agar mereka bisa mandiri dan meningkatkan ekonomi keluarganya," ujar Kiki, Senin (31/7/2023).

Kiki mengungkapkan kue tar masih jadi tren di kalangan ibu-ibu dan wanita sebagai salah satu unit usaha yang bisa dikembangkan, sebab kue tar memiliki kebutuhan yang cukup tinggi.

"Kue tar ini masih menjadi tren di kalangan ibu-ibu dan masyarakat, kebutuhannya cukup tinggi dan kami yakin pelatihan ini bisa ditindaklanjuti sebagai unit usaha baru," ucapnya.

Kiki melanjutkan, masyarakat merespon baik pelatihan yang diberikan Kowarteg Indonesia karena bermanfaat dan memberikan ilmu baru di dunia kuliner.