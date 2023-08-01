Ratusan Warga Antusias Daftar KTA Partai Perindo di Blitar

BLITAR - Sebanyak ratusan warga antusias untuk mendaftarkan diri sebagai anggota Partai Perindo di tempat wisata Kedung Kandang, Kademangan, Blitar, Jawa Timur, Senin 1 Agustus 2023 malam.

Ratusan warga itu akan mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Perindo berasuransi.

Bacaleg Perindo Jennie Latumahina mengatakan bahwa pihaknya memiliki program perlindungan bagi para kadernya dengan memberikan KTA Perindo berasuransi.

"Asuransi ini dapat diklaim dengan total Rp3.300.000," ujarnya.

Langkah ini menunjukan bahwa Perindo merupakan partai yang moderen dan peduli rakyat kecil. Bahkan partai pimpinan Hary Tanoesoedibjo itu juga gigih memperjuangkan perlindungan hak perempuan dan anak.