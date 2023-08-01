Advertisement
HOME NEWS JATIM

Warga Antusias Daftar KTA Perindo, Bacaleg: Program Ini Sangat Membantu Warga

Robby Ridwan , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |12:48 WIB
Warga Antusias Daftar KTA Perindo, Bacaleg: Program Ini Sangat Membantu Warga
Bacaleg Perindo sosialisasi KTA Perindo berasuransi (Foto: MPI)
BLITAR - Sebanyak ratusan warga antusias untuk mendaftarkan diri sebagai anggota Partai Perindo di destinasi wisata Kedung Kandang, Kademangan, Blitar, Jawa Timur, Senin 1 Agustus 2023 malam.

Ratusan warga itu akan mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Perindo berasuransi. Kegiatan ini dibimbing langsung Bacaleg Perindo Jennie Latumahina dan Fentik Dwi Lestari.

"KTA ini sangat membantu sekali apalagi lansia. Kita sangat terbantu dengan asiransi ini," kata Bacaleg DPRD untuk Kabupaten Blitar dari Dapil 1, Fentik Dwi Lestari.

"Kartu asusransi ini diberikan pada seluruh kader Partai Perindo untuk memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan bagi seluruh kader. KTA berasuransi ini juga memudahkan bacaleg untuk menyosialisasikan Partai Perindo," imbuh Fentik Dwi Lestari.

Bacaleg DPR RI Dapil Jatim 6 Jennie Latumahina mengatakan bahwa pihaknya memiliki program perlindungan bagi para kadernya dengan memberikan KTA Perindo berasuransi.

"Asuransi ini dapat diklaim dengan total Rp3.300.000," ujarnya.

