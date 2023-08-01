Advertisement
HOME NEWS JATIM

Polwan Cantik Asal Pasuruan Lulusan Terbaik Akpol Turki Viral, Sudah Berprestasi Sejak Kecil

Jaka Samudra , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |12:56 WIB
Polwan Cantik Asal Pasuruan Lulusan Terbaik Akpol Turki Viral, Sudah Berprestasi Sejak Kecil
Briptu Tiara Nisa saat bersalaman dengan Presiden Erdogan. (Foto: Tangkapan layar)
PASURUAN - Seorang anggota Polisi Wanita (Polwan) asal kota Pasuruan, Jawa Timur bernama Briptu Tiara Nisa Zulbida mengharumkan nama Indonesia setelah meraih penghargaan lulusan terbaik di Akademi Kepolisian Turki.

Briptu Tiara sukses meraih prestasi tersebut karena berhasil menyisihkan ratusan polisi dari negara-negara lainnya. Video saat Tiara mendapat penghargaaan langsung dari Presiden Turki Tecep Yayib Erdogan pun viral di media sosial.

Saat menerima penghargaan, Tiara yang juga anggota Diskrimus Polda Jatim itu beri kesempatan pidato di hadapan para peserta pendidikan Akpol Turki. Video tersebut kemudian diunggah ke medsos hingga akhirnya viral.

"Ya gak nyangka dan terkejut, tapi kita ya sebagai orang tua hanya bisa bersyukur dengan prestasi yang didapat Tiara. Bangga ya terharu. Dia orangnya mandiri dan kuat kalau punya kemauan harus bisa," ujar sang ibu Ettik Ismiati.

Tiara yang saat ini berusia 29 tahun memang merupakan sosok wanita yang tangguh dan mandiri. Bahkan segudang prestasi berhasil diraih Tiara yang merupakan putri kedua dari 3 bersaudara pasangan Akhmad Ariefin dan Ettik Ismiati ini.

Tiara sempat menjadi atlet lari hingga bola basket. Selain itu ia juga meraih predikat cak dan ning di Kota Pasuruan 14 tahun lalu. Usai lulus Sekolah Menengah Atas (SMA), Tiara sempat bekerja di salah satu bank swasta di kota kelahirannya.

Tiara kemudian coba mengubah nasibnya dengan mendaftar jadi polisi hingga lolos menjadi polwan pada 2014. Di korps Bhayangkara, Tiara pernah mendapat misi tugas perdamaian PBB di Bangui, Afrika Tengah selama 1,5 tahun.

