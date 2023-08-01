Advertisement
HOME NEWS JATIM

Tega, Ibu Kandung Jual Bayinya Seharga Rp11 Juta

Furqon Al Fauzi , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |13:39 WIB
Tega, Ibu Kandung Jual Bayinya Seharga Rp11 Juta
A
A
A

BATAM - Hanya karena uang seorang ibu yang masih dibawah umur tega menjual bayinya yang masih berumur lima bulan. Bayi malang berjenis kelamin perempuan ini dijual sang ibu dengan harga Rp11 juta melalui aplikasi Facebook.

Kasus ini terungkap setelah nenek bayi melaporkan kasus ini ke polisi. Betty Ulina Si Sagala tak bisa mengelak lagi saat polisi dari Satreskrim Polresta Barelang menangkapnya di rumah kawasan Medan Petisa, Kota Medan Sumatera Utara.

 BACA JUGA:

Betty ditangkap dengan tuduhan perdagangan bayi bernama Delicia Lila Amelia berusia lima bulan. Selain Betty, polisi juga lebih dahulu mengamankan Amelia Hakim Anuar yang tak lain ibu kandung korban bayi Lila bersama Irgi kekasih Amelia.

