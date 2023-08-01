Bacaleg Bogi Winarno Bagikan KTA Berasuransi Partai Perindo di Tulungagung

TULUNGAGUNG - Bakal calon legislatif (Bacaleg) Partai Perindo untuk DPRD Kabupaten Tulungagung daerah pemilihan (Dapil) V, Bogi Winarno melakukan sosialisasi dan membagikan Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi Partai Perindo.

Pembagian kartu anggota berasuransi ini dilakukan di rumah salah satu kader Perindo yang bernama Karmini di Desa Wonokromo, Kecamatan Gondang, Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (1/8/2023).

Pembagian kartu dan sosialisasi untuk aktivasi kartu diikuti oleh perwakilan warga yang berjumlah sekitar 20 orang.

Pembagian KTA berasuransi ini merupakan salah satu program Partai Perindo. Dengan adanya KTA berarsuransi menjadi salah satu cara Partai Perindo untuk menolong masyarakat yang mengalami musibah.

Menurut Bogi Winarno, salah satu bacaleg dari Dapil V Tulungagung mengatakan, acara sosialisasi dan pengaktifan KTA berasuransi ini sebagai salah satu bentuk kepedulian Partai Perindo kepada masyarakat.