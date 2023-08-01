Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tidak Terima Disuruh Pindahkan Motor, Belasan Pelaku Keroyok Warga Sukabumi

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |04:05 WIB
Tidak Terima Disuruh Pindahkan Motor, Belasan Pelaku Keroyok Warga Sukabumi
Warga Sukabumi dikeroyok gerombolan bermotor. (Ilustrasi/Freepik)
SUKABUMI - Seorang warga dikeroyok gerombolan bermotor. Gerombolan bermotor itu tak terima disuruh memindahkan sepeda motornya yang menghalangi kendaraan korban.

Tidak hanya itu, kaca mobil milik korban juga dirusak terduga pelaku yang berjumlah kurang lebih 20 orang.

Kapolsek Cikole Polres Sukabumi Kota, AKP Cepi Hermawan mengatakan, kejadian tersebut terjadi berawal saat korban bersama 2 temannya makan bubur di Jalan Suryakencana, Kota Sukabumi, Minggu (30/7/2023) dini hari. Setelah selesai dan akan pulang, sepeda motor para terduga pelaku menghalangi mobil korban yang terparkir di pinggir jalan.

“Korban meminta (sepeda motornya) untuk dipindahkan, tapi para terduga pelaku tersebut malah marah-marah. Setelah itu si korban pulang, ternyata diikuti 10 orang terduga pelaku sampai ke rumahnya,” ujar Cepi kepada MNC Portal Indonesia, Senin (31/7/2023) malam.

Cepi menyebutkan, sebanyak 10 orang terduga pelaku tersebut, mengikuti korban dan melakukan pengeroyokan dengan tangan kosong sehingga korban mengalami luka memar di bagian bibir pecah dan pelipis kanannya. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.

"Itu pakai tangan kosong. Saat korban mau dipukul oleh kursi yang ada di sana korban keburu lari. Setelah kita bawa korban ke rumah sakit ternyata ada (serangan) susulan kedua. Susulan kedua bertambah pelaku itu kurang lebih 15 orang,” ujar Cepi.

Setelah kejadian tersebut, ia melanjutkan, serangkan ketiga terjadi dengan melakukan aksi pengerusakan terhadap kendaraan korban, mobil Nissan Terano. Terduga pelaku berjumlah kurang lebih 20 orang bersitegang dengan aparat kepolisian yang berada di TKP hingga petugas harus mengeluarkan tembakan peringatan.

