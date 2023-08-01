Bacaleg Sosialisasikan KTA Berasuransi Partai Perindo di Cimahi

CIMAHI - Partai Perindo terus melakukan sosialisasi program KTA berasuransi Perindo di seluruh Indonesia. Terbaru partai yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Ganjar Pranowo itu menjangkau masyarakat di kawasan Cipageran, Cimahi Utara, Cimahi.

Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas surat suara Pemilu 2024 ini terus melakukan sosialisasi terkait program KTA berasuransi Perindo.

Program yang melindungi anggota Partai Perindo dengan nilai premi Rp300 ribu untuk kecelakaan dan Rp3 juta untuk korban meninggal ini menjadi bukti nyata kepedulian partai terhadap warga masyarakat yang berminat menjadi anggota partai.

Didukung Bacaleg DPR RI Dapil 1 Jawa Barat Clarissa Tanoesoedibjo, Bacaleg DPRD Provinsi Dapil 1 Jabar, Marlyana Shanty dan Bacaleg DPRD Kota Dapil 1 Kota Cimahi, Dini Marlina melakukan sosialiasi kepada puluhan warga.

Terlihat warga antusias dalam mendaftar menjadi anggota Partai Perindo dan mendapatkan KTA berasuransi Perindo.

"Saya sosialisasikan 300 KTA berasuransi di Dapil 1 dan akan berlanjut sampai ke Bandung. Harapan saya buat masyarakat dengan KTA berasuransi dan masyarakat memanfatkannya semaksimal mungkin. Ini bantuan Perindo untuk masyarakat," kata Marlyana Shanty, Minggu 30 Juli 2023.

"Ini kesempatan warga manfaatkan program Perindo dan selama setahun di-cover," imbuhnya.