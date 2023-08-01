Sosialisasikan Koperasi Perindo di Cimahi, Bacaleg: Ratusan Warga Langsung Bergabung

CIMAHI - Partai Perindo menyosialisasikan Koperasi Perindo (Koperindo) di Cimahi, Jawa Barat, Minggu 30 Juli 2023.

Acara tersebut berbarengan dengan sosialisasi KTA Berasuransi Perindo. Partai Perindo terus berkomitmen sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

Bacaleg DPRD Kota Dapil 1 Kota Cimahi, Dini Marlina mengatakan bahwa Koperindo merupakan program partai yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Sebagai bagian dari visi misi dari Perindo yang peduli dengan UMKM dan masyarakat kecil," ujarnya.

Dia mengatakan bahwa Koperindo memiliki dua segmen anggota, yakni anggota biasa dan anggota luar biasa.

"Anggota luar biasa tidak dipungut Rp1 pun tapi kalau anggota biasa dia Rp10-Rp20 ribu per bulan," kata Dini Marlina.