Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Sosialisasikan Koperasi Perindo di Cimahi, Bacaleg: Ratusan Warga Langsung Bergabung

Sondi Agung , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |17:00 WIB
Sosialisasikan Koperasi Perindo di Cimahi, Bacaleg: Ratusan Warga Langsung Bergabung
Bacaleg Perindo sosialisasikan Koperindo di Cimahi (Foto: MPI)
A
A
A

CIMAHI - Partai Perindo menyosialisasikan Koperasi Perindo (Koperindo) di Cimahi, Jawa Barat, Minggu 30 Juli 2023.

Acara tersebut berbarengan dengan sosialisasi KTA Berasuransi Perindo. Partai Perindo terus berkomitmen sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

Bacaleg DPRD Kota Dapil 1 Kota Cimahi, Dini Marlina mengatakan bahwa Koperindo merupakan program partai yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Sebagai bagian dari visi misi dari Perindo yang peduli dengan UMKM dan masyarakat kecil," ujarnya.

Dia mengatakan bahwa Koperindo memiliki dua segmen anggota, yakni anggota biasa dan anggota luar biasa.

"Anggota luar biasa tidak dipungut Rp1 pun tapi kalau anggota biasa dia Rp10-Rp20 ribu per bulan," kata Dini Marlina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/1/2978964/caleg-perindo-krets-mamondole-alami-pengurangan-suara-di-sirekap-Jwlhz1qnqa.jpg
Caleg Perindo Krets Mamondole Alami Pengurangan Suara di Sirekap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/337/2847318/bmkg-imbau-cek-ulang-arah-kiblat-abdul-khaliq-perlu-perhatian-bersama-pGJVJ8Opgt.jpg
BMKG Imbau Cek Ulang Arah Kiblat, Abdul Khaliq: Perlu Perhatian Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/05/512/2841829/partai-perindo-berikan-bantuan-gerobak-sepeda-ke-pedagang-kecil-di-purwokerto-nonatQIuFl.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan Gerobak Sepeda ke Pedagang Kecil di Purwokerto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/10/340/2811316/dpw-perindo-sulteng-telah-setorkan-nama-dcs-bacaleg-ke-seluruh-dpd-u2ETbZ3Uy5.JPG
DPW Perindo Sulteng Telah Setorkan Nama DCS Bacaleg ke Seluruh DPD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/05/338/2808985/program-peduli-umkm-ratusan-gerobak-perindo-tersebar-di-dki-jakarta-xpQ0dbfMJm.jpg
Program Peduli UMKM, Ratusan Gerobak Perindo Tersebar di DKI Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/06/13/525/1715004/marilah-berjuang-bersama-partai-perindo-untuk-menjadikan-masyarakat-indonesia-sejahtera-QyX5xKDUqB.jpg
"Marilah Berjuang Bersama Partai Perindo untuk Menjadikan Masyarakat Indonesia Sejahtera"
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement