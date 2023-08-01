Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Ganjar Milenial Dukung Pelatihan Pembuatan Kudapan di Serdang Bedagai

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |06:34 WIB
Ganjar Milenial Dukung Pelatihan Pembuatan Kudapan di Serdang Bedagai
Relawan Ganjar komitmen dukung masyarakat gelar pelatihan pembuatan kudapan (Foto : Istimewa)
SERDANG BEDAGAI - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjar Milenial Center (GMC) komitmen untuk terus mendukung kegiatan pelatihan pembuatan kudapan berupa ubi cokelat yang diadakan oleh HMJ Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) di Jalan Sinangkon, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan masyarakat dalam mengeloah ubi menjadi jajan kekinian.

Kordinator Wilayah GMC Sumut, Yusuf Elpa Sagala mengatakan pihaknya mendukung kegiatan pelatihan membuat camilan kekinian yang digelar oleh para mahasiswa tersebut. Dia menyebut sudah saatnya mahasiswa untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya membuat usaha.

"Sudah saatnya milenial dan masyarakat turut ikut terjun ke bawah bersama sama memberikan edukasi dan pengetahuan kepada masyarakat untuk dapat mengembangkan bisnis usaha mandiri yang mampu di kelola. Misalnya seperti pengolahan ubi menjadi jajanan kekinian yang siap dipasarkan ini," ungkap Yusuf dalam keterangannya yang diterima, Selasa (1/8/2023).

Dia menambahkan kegiatan tersebut mendapatkan antusias positif dari masyarakat. Hal itu dilihat puluhan masyarakat di Serdang Bedagai berkumpul mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam kegiatan tersebut, terlihat para peserta sangat semangat melakukan pelatihan. Mereka diberikan kesempatan untuk membuat langsung pembuatan makanan yang terbuat dari ubi itu.

"Para peserta diberikan kesempatan untuk mempraktekan langsung cara pembuatan makanan ini setelah diberikan pengetahuan oleh para panitia pelaksana," ungkap dia.

