Gudang Penimbun BBM Ilegal di Ogan Ilir Terbakar

OGAN ILIR - Gudang diduga tempat penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal, di jalan Lingkar Selatan, Desa Ibu Besar II, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, terbakar, Selasa (1/8/2023) sekitar pukul 11.30 WIB.

Sebanyak lima unit mobil pemadam kebakaran Kota Palembang, di terjunkan ke lokasi kebakaran untuk membantu memadamkan kobaran api yang hingga saat ini masih besar.

Berdasarkan pantauan dilapangan terlihat beberapa mobil yang berada di dalam gudang ikut hangus terbakar yang tinggal menyisakan rangkanya.

Kapolsek Pemulutan, AKP Herry Usman membenarkan telah terbakarnya sebuah gudang diduga tempat penyimpanan BBM.

“Iya benar, dugaan gudang BBM Ilegal yang terbakar, dan beroperasinya secara sembunyi-sembunyi, walaupun sudah beberapa kali dilakukan razia. Penyebab kebakaran belum diketahui, dan masih dalam proses penyelidikan,” pungkasnya.

