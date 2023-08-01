Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Gudang BBM Ilegal Terbakar di Ogan Ilir, Sempat Terdengar Ledakan

Dede Febriansyah , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |16:06 WIB
Gudang BBM Ilegal Terbakar di Ogan Ilir, Sempat Terdengar Ledakan
Kebakaran di Gudang BBM ilegal (foto: MPI/Dede)
A
A
A

OGAN ILIR - Sebuah gudang di Jalan Sriwijaya Raya, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel), yang diduga dijadikan lokasi penimbunan minyak ilegal terbakar hingga terjadi ledakan.

Dari pantauan, api berkobar dan asap hitam membumbung di pinggir Jalan Lintas Timur Sumsel tersebut.

Lendhi Hervanno, anggota Redkar Provinsi Sumsel mengatakan, bahwa lokasi kebakaran yakni di Pergudangan Sriwijaya Mas, yang berlokasi di Kertapati.

Menurut informasi awal, gudang tersebut adalah gudang minyak. "Informasi awalnya itu gudang minyak," ujar Lendhi, Selasa (1/8/2023).

Halaman:
1 2
      
