Masjid Dibakar, Ulama Terbunuh dalam Kerusuhan Antaragama di India

Mobil dan kios dibakar dalam kerusuhan antaragama di Kota Nuh, Negara Bagian Haryana, India. (Foto: ANI)

CHANDIGARH - Sebuah masjid dibakar dan seorang ulama Muslim tewas dalam bentrokan agama yang pecah di Negara Bagian Haryana, India. Insiden itu terjadi setelah prosesi oleh kelompok nasionalis Hindu di Haryana.

Mereka yang tewas dalam kekerasan di negara bagian itu termasuk dua "penjaga rumah", yang membantu polisi dalam mengendalikan kerusuhan dan gangguan publik, kata polisi.

Beberapa polisi termasuk di antara yang terluka dan telah dirawat di rumah sakit.

Jam malam telah diberlakukan di kota Nuh tempat bentrokan itu terjadi.

Ketua Menteri Haryana ML Khattar menyebut insiden itu "disayangkan" dan menyerukan perdamaian.

Kekerasan pecah pada Senin, (31/7/2023) sore saat prosesi dilakukan oleh Bajrang Dal dan Vishwa Hindu Parishad (VHP). Rekaman dari Nuh menunjukkan pelemparan batu oleh massa saat mobil dibakar dan toko-toko dirusak.

Lebih dari 2.000 orang yang berada di kota untuk ikut serta dalam prosesi tersebut terdampar di sebuah kuil saat bentrokan meningkat. Mereka kemudian dievakuasi oleh polisi.