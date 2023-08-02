Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Buntut Kudeta, Prancis Evakuasi 262 Warganya dan Orang Eropa dari Niger

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |10:52 WIB
Buntut Kudeta, Prancis Evakuasi 262 Warganya dan Orang Eropa dari Niger
Warga Prancis dan Eropa yang dievakuasi dari Niger tiba di Bandara Charles de Gaulle Paris, Prancis, 2 Agustus 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

PARIS Prancis telah mengevakuasi warganya dari Niger, dengan penerbangan pertama tiba di Paris, membawa 262 orang di dalamnya. Evakuasi ini dilakukan di tengah meningkatnya sentimen anti-Prancis di Niger menusul kudeta pekan lalu.

Kudeta tersebut telah memicu demonstrasi menentang bekas kekuatan kolonial, dengan kedutaan Prancis diserang.

Namun, Prancis mengatakan tidak memiliki rencana untuk memulangkan sekira 1.000 tentara Prancis yang ditempatkan di sana sebagai bagian dari upaya melawan militan Islam.

Jerman telah mendesak warga negaranya untuk menerima tawaran Prancis untuk membantu orang Eropa lainnya keluar dari Niger. Italia juga dilaporkan telah mengatur penerbangan untuk mengevakuasi warganya dari negara Afrika Barat tersebut.

Pada Senin, (31/7/2023) junta militer di Burkina Faso dan Mali memperingatkan bahwa setiap upaya paksa untuk mengembalikan Presiden Niger yang digulingkan, Mohamed Bazoum, akan dilihat sebagai deklarasi perang.

Kedua negara tetangga Niger itu, yang juga bekas jajahan Prancis, telah pindah menjauhi Prancis dan mendekat ke Rusia, setelah melakukan kudeta sendiri dalam beberapa tahun terakhir.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kudeta Niger Niger prancis
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178614/museum_louvre_paris_prancis-b1iM_large.jpg
Museum Louvre Paris Kembali Dibuka Usai Pencurian Perhiasan Rp1,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178159/tornadi_di_utara_paris_prancis-7cBi_large.jpg
Tornado Hantam Wilayah Utara Paris, 1 Tewas dan 10 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/18/3177354/gaza-W3mg_large.jpg
Prancis dan Inggris Bahas Pasukan Internasional di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/18/3176025/perdana_menteri_prancis_sebastien_lecornu-5IiF_large.jpg
4 Hari Resign, Sebastien Lecornu Diangkat Kembali Jadi PM Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174828/pm_prancis_sebastien_lecornu_mundur-yrH8_large.jpg
Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu Mundur Usai 27 Hari Menjabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172503/viral-WpaC_large.jpg
Eks Presiden Prancis Nicolas Sarkozy Dihukum 5 Tahun Penjara, Dituding Terima Dana Pilpres dari Khadafi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement