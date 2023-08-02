Viral Beruang Berdiri Tegak Seperti Manusia, Dikira Pemeran Pakai Kostum

HANGZHOU – Rekaman seekor beruang di kebun binatang (bonbin) China berdiri dengan kaki belakangnya seperti manusia menjadi viral di media sosial. Banyak pengguna media sosial menduga bahwa beruang itu adalah hewan palsu.

Kebun binatang Hangzhou di China timur secara resmi membantah tuduhan yang beredar bahwa beruang mereka diduga manusia dalam kostum, bukan beruang asli. Spekulasi muncul setelah rekaman video dari salah satu beruang di kebun binatang menjadi viral, dengan banyak yang tidak percaya bahwa itu adalah binatang asli.

Dalam video tersebut, seekor beruang madu bernama Angela terlihat berdiri dengan kaki belakangnya, melambai kepada pengunjung dan berusaha menangkap makanan yang dilemparkan ke arahnya. Menurut banyak pengguna, kaki beruang yang ramping, lipatan bulu, dan proporsi yang tidak biasa membuatnya tampak seperti manusia yang menggunakan kostum berperan sebagai beruang.

Dalam sebuah pernyataan kepada media, manajemen kebun binatang menegaskan bahwa beruang madu Malaya yang ditampilkan dalam video tersebut "benar-benar hewan asli. Jelas bukan orang yang memakai kostum beruang.”