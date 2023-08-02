Ini Negara yang Hari Kemerdekaannya Sama dengan Indonesia

JAKARTA – Republik Indonesia akan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaannya pada 17 Agustus mendatang, 78 tahun setelah Ir Soekarno dan Mohammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur No.56 Jakarta.

BACA JUGA: PM Belanda Akhirnya Resmi Akui Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945

Pembacaan teks proklamasi pada 1945 itu merupakan pernyataan dari rakyat Indonesia bahwa bangsa Indonesia telah merdeka setelah lama mengalami penjajahan bangsa asing, mulai dari Inggris, Belanda, hingga Jepang.

Ternyata, selain Indonesia, ada negara lain yang juga memperingati Hari Kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus. Negara tersebut adalah Gabon, yang mengklaim kemerdekaannya dari Prancis pada 17 Agustus 1960.

Seperti Indonesia, Gabon, yang terletak di Afrika Tengah, juga telah lama mengalami penjajahan, terutama oleh bangsa Eropa.

Negara Eropa pertama yang menginjakkan kaki di Gabon adalah Portugis pada 1472. Bahkan, nama Gabon berasal dari Bahasa Portugis ‘Gabão’, yang berarti “mantel” atau “selubung”. Orang-orang Portugis kemudian membuka perkebunan tebu di sana, dan membangun jalur perdagangan, mulanya ke Portugal, hingga kemudian menyebar ke Eropa.