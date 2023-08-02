Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Legenda Kutukan Tentara Terakota Penjaga Makam Kaisar Qin Shi Huang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |18:01 WIB
Legenda Kutukan Tentara Terakota Penjaga Makam Kaisar Qin Shi Huang
Tentara Terakota. (Foto: Ancient Origin)
A
A
A

KAISAR Pertama China Qin Shi Huang dikenal sebagai penguasa yang terobsesi dengan kehidupan abadi. Bahkan, saat sebelum meninggal Kaisar Qin membangun sebuah makam raksasa untuk memuat semua harta bendanya, lengkap dengan penjagaan ribuan prajurit tanah liat, atau yang say ini dikenal dengan Tentara Terakota.

Makam Kaisar Qin yang ditemukan pada 1970-an di Xian, barat laut China dijuluki sebagai keajaiban dunia ke-8. Makam itu telah menyimpan harta yang tak terhitung jumlahnya dan informasi berharga tentang pemerintahan Kaisar Qin.

Beberapa ahli berpendapat bahwa obsesi sang Kaisar tentang kehidupan abadi itu dicapainya dengan kompleks pekuburan raksasa, yang telah tersembunyi selama lebih dari 2.000 tahun tersebut.

Namun, tak banyak yang tahu bahwa makam Kaisar Qin ini memiliki legenda mengerikan mengenai Kutukan Tentara Terakota.

Dilansir dari Ancient Origin, sejarawan memperkirakan butuh 700.000 pekerja selama tiga dekade untuk membangunnya kompleks makam raksasa Kaisar Qin. Legenda menunjukkan bahwa para pekerja ini kemudian dikubur hidup-hidup demi merahasiakan lokasi makam dan mencegah munculnya perampok makam.

      
