INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Negara Asia Tenggara yang Berbentuk Kepulauan

Hafid Fuad , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |20:01 WIB
5 Negara Asia Tenggara yang Berbentuk Kepulauan
Foto: Reuters.
A
A
A

KAWASAN Asia Tenggara tidak hanya indah di mata namun juga memiliki akar sejarah yang panjang. Sehingga tidak heran bila kawasan ini dipenuhi dengan akulturasi dari berbagai peradaban lainnya di dunia.

Meskipun Asia Tenggara memiliki beberapa negara yang terdiri dari banyak pulau, namun hanya sebagian kecil yang memiliki wilayah kepulauan yang luas.

Mengacu pada UU no 32 tahun 2014 tentang kelautan, pengertian Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Berdasarkan pengertian tersebut, setidaknya setidaknya ada 5 negara yang berbentuk kepulauan di kawasan Asia Tenggara.

Kelima negara tersebut adalah Indonesia, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Sudah umum diketahui bila di antara negara-negara tersebut, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara.

Berikut Okezone telah merangkum dari berbagai sumber tentang 5 negara Asia Tenggara yang berbentuk kepulauan:

1. Indonesia

Wilayah negara Asia Tenggara yang berbentuk kepulauan dan paling dominan tentu saja adalah Indonesia.

Data Badan Informasi Geospasial atau BIG, Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau di dalam wilayahnya.

Dalam bentuk kepulauan, luas Wilayah Indonesia sangat luar biasa sebesar 1,904,569 km2 dengan garis Pantai 54.716 km.

Sementara itu, jumlah penduduknya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencapai sebanyak 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023.

