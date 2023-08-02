Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polda Aceh Akan Efektifkan ETLE dalam Penegakkan Hukum

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |06:48 WIB
Polda Aceh Akan Efektifkan ETLE dalam Penegakkan Hukum
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dirlantas Polda Aceh Kombes Iqbal Alqudusy menyebut bahwa akan mengefektifkan pemanfaatan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) untuk mendukung penegakkan hukum.

Iqbal menjelaskan bahwa keberadaan ETLE akan lebih berdampak efektif dalam edukasi disiplin dalam masyarakat berkendara.

"Hasil anev selama bulan Juli selama pengecekan di ruang RTMC bahwa pelanggaran terbanyak adalah tidak memakai helm, safety belt, melanggar marka, berboncengan tiga, menerobos lampu merah," kata Iqbal kepada wartawan, Jakarta, Rabu (2/8/2023).

Iqbal menutuekan, ETLE di wilayah Aceh memang masih minim dengan hanya memanfaatkan lima kamera di beberapa lokasi di Banda Aceh, namun keberadaannya cukup efektif. Dengan monitor aktivitas di jalan, melakukan pendataan berbagai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan secara elektronik.

Ia menegaskan penerapan ETLE bukan semata-mata untuk menilang, tetapi untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berkendara. Selain melakukan pengecekan ETLE Iqbal juga melakukan pengecekan terhadap CCTV monitoring yang sudah terpasang di sejumlah titik.

Halaman:
1 2
      
