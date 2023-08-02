Gempa M5,4 Guncang Sabang Aceh

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo M5,4 mengguncang Kota Sabang, Aceh, Rabu (2/8/2023).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung sekitar pukul 07:09 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:5.4, 02-Aug-2023 07:09:58WIB, Lok:10.03LU, 92.25BT (572 km BaratLaut KOTA-SABANG-ACEH), Kedlmn:164 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )