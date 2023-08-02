Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral Siswa Tikam Teman Dalam Kelas di Banjarmasin, Polisi Kuak Fakta Baru

Suhardian , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |11:32 WIB
Viral Siswa Tikam Teman Dalam Kelas di Banjarmasin, Polisi Kuak Fakta Baru
Kompol Thomas Arfian. (Foto: Suhardian)
A
A
A

BANJARMASIN – Kasus penikaman seorang siswa SMA di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menghebohkan publik. Terlebih video detik-detik penikaman beredar luas di media sosial.

Dalam video rekaman CCTV kelas terlihat suasana tenang kelas. Sesaat terlihat ARR masuk dan menuju ke arah belakang kelas sebelah kiri. Tak lama kemudian dia langsung menusukkan senjata tajam beberapa kali ke tubuh temannya, MRN.

 BACA JUGA:

Setelah kejadian tersebut, ARR berjalan keluar kelas meninggalkan kepanikan di antara teman-temannya yang lain. Pelaku kini telah diamankan pihak kepolisian.

Adapun kasus penikaman ini telah naik ke tahap penyidikan di kepolisian. Terkuak fakta baru bahwa senjata tajam jenis belati yang digunakan pelaku untuk menikam temannya merupakan milik orang tuanya.

 BACA JUGA:

Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin Kompol Thomas Afrian mengatakan, belati dengan ukuran panjang sekitar 40 sentimeter ini rupanya diambil pelaku ARR tanpa sepengetahuan orang tuanya.

“Sajam ini menjadi barang bukti yang diamankan pihak sat Reskrim Polresta Banjarmasin usai kejadian,” ucap Thomas, Rabu (2/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement