Viral Siswa Tikam Teman Dalam Kelas di Banjarmasin, Polisi Kuak Fakta Baru

BANJARMASIN – Kasus penikaman seorang siswa SMA di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menghebohkan publik. Terlebih video detik-detik penikaman beredar luas di media sosial.

Dalam video rekaman CCTV kelas terlihat suasana tenang kelas. Sesaat terlihat ARR masuk dan menuju ke arah belakang kelas sebelah kiri. Tak lama kemudian dia langsung menusukkan senjata tajam beberapa kali ke tubuh temannya, MRN.

Setelah kejadian tersebut, ARR berjalan keluar kelas meninggalkan kepanikan di antara teman-temannya yang lain. Pelaku kini telah diamankan pihak kepolisian.

Adapun kasus penikaman ini telah naik ke tahap penyidikan di kepolisian. Terkuak fakta baru bahwa senjata tajam jenis belati yang digunakan pelaku untuk menikam temannya merupakan milik orang tuanya.

Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin Kompol Thomas Afrian mengatakan, belati dengan ukuran panjang sekitar 40 sentimeter ini rupanya diambil pelaku ARR tanpa sepengetahuan orang tuanya.

“Sajam ini menjadi barang bukti yang diamankan pihak sat Reskrim Polresta Banjarmasin usai kejadian,” ucap Thomas, Rabu (2/8/2023).