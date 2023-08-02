Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sejumlah Senpi Rakitan Diamankan saat Penggerebekan Markas KKB Pimpinan Kopi Tua Heluka

Sandy Salamun , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |11:44 WIB
Sejumlah Senpi Rakitan Diamankan saat Penggerebekan Markas KKB Pimpinan Kopi Tua Heluka
Senpi rakitan diamankan dalam penggerebekan markas KKB (Foto: istimewa/Okezone)
JAYAPURA - Aparat gabungan TNI-Polri, Ops Damai Cartenz-2023, Satgas Aman Nusa I, dan Kompi 3 Yon D Brimob Polda Papua bersama Polres Yahukimo menggerebek markas KKB pimpinan Kopi Tua Heluka di Yahukimo, Senin 31 Juli 2023.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2023, Kombes Pol Faizal Ramadhani mengatakan bahwa penindakan tersebut sebagai respons atas aksi KKB ke Pos Brimob ke Paradiso.

Markas KKB tersebut berada di Belakang Kantor Bupati Yahukimo. “Penindakan ini dilakukan meyikapi gangguan tembakan yang dilakukan oleh KKB pimpinan Kopi Tua Heluka di Yahukimo, yang mana KKB telah melakukan penembakan ke arah Pos Brimob Paradiso,” Kata Faizal, Rabu (2/8/2023).

Ia menambahkan bahwa setelah dilakukan penyisiran tepatnya di Pasar Lama, aparat mengamankan 1 orang berinisial AS yang diduga merupakan salah satu pasukan dari KKB pimpinan Kopi Tua Heluka.

Faizal menambahkan bahwa dari hasil interogasi terhadap 1 anggota KKB yang telah diamankan tersebut, diperoleh informasi bahwa, Markas KKB Yahukimo Pimpinan Kopi Tua Heluka berada di belakang kantor Bupati Yahukimo sehingga aparat langsung melakukan penggerebekan.

Ia menerangkan bahwa saat penggerebekan terjadi perlawan dari KKB sehingga kontak tembak antara KKB dan aparat gabungan tidak hindarkan. Akibat dari kontak tembak tersebut, 2 anggota KKB berhasil dilumpuhkan dan meninggal dunia di tempat.

"Sedangkan satu anggota Satgas Aman Nusa I, Bharatu Jogianus Ricko terkena luka tembak di paha kiri dan telah di evakuasi di RSUD Dekai Yahukimo untuk mendapatkan perwatan medis. Untuk kondisinya dalam keadaan sadar," jelasnya.

