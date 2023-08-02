Canangkan Bulan Kemerdekaan, Pemprov Papua Barat Daya Bagikan 10 Juta Bendera Merah Putih

SORONG - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, sebagai provinsi termuda di Indonesia untuk pertama kalinya mencanangkan bulan kemerdekaan sekaligus pembagian 10 juta Bendera Merah Putih untuk setiap kota dan lima kabupaten.

Pencanangan bulan kemerdekaan ini dalam rangka menyambut HUT ke-78 RI pada 17 Agustus 2023 mendatang. Sebanyak 10 juta bendera Merah Putih tersebut akan dikibarkan di 5 kabupaten dan satu kota di wilayah tersebut.

Pencanangan bulan kemerdekaan dan pembagian 10 juta bendera Merah Putih tersebut digelar di Stadion Wombik, Kota Sorong. Kegiatan yang baru pertama kali dilakukan tersebut, disambut antusias dan diikuti oleha ratusan pelajar dari semua tingkatan termasuk sejumlah instansi pemerintahan serta TNI dan Polri.

Pencanangan bulan kemerdekaan dan pembagian 10 juta Bendera Merah Putih ini juga dihadiri oleh Walikota dan lima bupati di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

Pejabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaad mengatakan, kegiatan ini sebagai wujud komitmen pemerintah dan masyarakat menjaga keutuhan NKRI di Tanah Papua.

"Ini komitmen kita dan saya harapkan dari anak-anak bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Dan yang terpenting untuk memberikan pelayanan yang lebih untuk masyarakat kita," kata Muhammad Musaad.