Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Canangkan Bulan Kemerdekaan, Pemprov Papua Barat Daya Bagikan 10 Juta Bendera Merah Putih

Chanry Andrew S , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |13:52 WIB
Canangkan Bulan Kemerdekaan, Pemprov Papua Barat Daya Bagikan 10 Juta Bendera Merah Putih
Pemprov Papua Barat Daya canangkan bulan Kemerdekaan
A
A
A

SORONG - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, sebagai provinsi termuda di Indonesia untuk pertama kalinya mencanangkan bulan kemerdekaan sekaligus pembagian 10 juta Bendera Merah Putih untuk setiap kota dan lima kabupaten.

Pencanangan bulan kemerdekaan ini dalam rangka menyambut HUT ke-78 RI pada 17 Agustus 2023 mendatang. Sebanyak 10 juta bendera Merah Putih tersebut akan dikibarkan di 5 kabupaten dan satu kota di wilayah tersebut.

Untuk pertama kalinya, dalam menyambut menyambut HUT ke-78 RI 17 Agustus 2023 mendatang, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinsi termuda di Indonesia mencanangkan bulan kemerdekaan sekaligus pembagian 10 juta bendera Merah Putih bagi satu kota dan lima kabupaten.

Pencanangan bulan kemerdekaan dan pembagian 10 juta bendera Merah Putih tersebut digelar di Stadion Wombik, Kota Sorong. Kegiatan yang baru pertama kali dilakukan tersebut, disambut antusias dan diikuti oleha ratusan pelajar dari semua tingkatan termasuk sejumlah instansi pemerintahan serta TNI dan Polri.

Pencanangan bulan kemerdekaan dan pembagian 10 juta Bendera Merah Putih ini juga dihadiri oleh Walikota dan lima bupati di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

Pejabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaad mengatakan, kegiatan ini sebagai wujud komitmen pemerintah dan masyarakat menjaga keutuhan NKRI di Tanah Papua.

"Ini komitmen kita dan saya harapkan dari anak-anak bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Dan yang terpenting untuk memberikan pelayanan yang lebih untuk masyarakat kita," kata Muhammad Musaad.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183079/papua-YvXj_large.jpg
Lenis Kogoya: Masyarakat Adat Bersinergi dengan Pemerintah Bangun Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181324/pemerintah-ADt1_large.jpg
Pecahkan Rekor, Billy Mambrasar Latih Ribuan Anak Papua Belajar AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178471/viral-Nr5E_large.jpg
Mahasiswa IPB Tewas saat Ekspedisi Patriot di Papua, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/340/3171753/pemerintah-H8fU_large.jpg
MBG Jadi Bukti Pemerintah Hadirkan Kesetaraan Gizi di Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164823/perindo-VWdu_large.jpg
Matius Fakhiri – Aryoko Rumaropen Menangkan Pilgub Papua, Partai Perindo: Wujudkan Masyarakat Maju, Inklusif dan Sejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/340/3163509/papua-WFEb_large.jpg
Upacara HUT ke-80 RI di Papua Berjalan Aman dan Kondusif
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement