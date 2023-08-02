Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Baku Tembak dengan Polisi, Maling Motor di Lampung Tewas Didor

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |18:39 WIB
Baku Tembak dengan Polisi, Maling Motor di Lampung Tewas Didor
Foto: Ira Widya
A
A
A

LAMPUNG - Yusuf Efendi (37) seorang residivis pencurian dengan kekerasan dan pencurian sepeda motor tewas usai terlibat baku tembak dengan Tim Jatanras Polda Lampung. Pelaku warga Kecamatan Jabung, Lampung Timur tewas dengan dua luka tembakan pada bagian perut dan dada.

Wakil Direktur Ditreskrimum Polda Lampung AKBP Hamid Andri Soemantri mengungkapkan kronologi baku tembak tersebut. Peristiwa itu berawal saat Tim Jatanras melakukan penyelidikan terhadap dua pelaku pencurian motor di wilayah Lampung Selatan.

 BACA JUGA:

"Tadi malam tim yang sudah melakukan penyelidikan mendapatkan informasi keberadaan pelaku. Kemudian dilakukan pencegatan di wilayah Kecamatan Candi Puro, Lampung Timur. Di sana, tim yang telah mengetahui ciri-ciri pelaku berupaya menghentikan pelaku yang berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor," ungkap Andri kepada wartawan, Rabu (2/8/2023).

Andri menuturkan, anggota yang mencoba menghentikan kendaraan pelaku nyaris ditabrak. Pelaku juga mengacungkan senjata api kepada petugas. Tak hanya itu, Hamid mengungkapkan bahwa pelaku juga menembak ke arah petugas sebanyak tiga kali.

 BACA JUGA:

"Pelaku ini tetap nekat menerobos, selain itu dia juga melakukan penembakan ke arah petugas. Atas dasar itu, baku tembak pun terjadi, anggota membalas tembakan pelaku hingga akhirnya pelaku berhasil dilumpuhkan," ungkapnya.

Menurut Andri, Yusuf Efendi akhirnya tewas dengan dua luka tembak di tubuhnya. Jasadnya kemudian dibawa ke Ruang Jenazah RS Bhayangkara Polda Lampung.

"Ada dua luka tembakan di perut serta dada," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
