HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M3,7 Guncang Mentawai Sumbar

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |18:52 WIB
Gempa M3,7 Guncang Mentawai Sumbar
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa Magnitudo 3,7 mengguncang Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Gempa tersebut tercatat pada Rabu (2/8/2023) pukul 18.11 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di laut tepatnya 63 kilometer barat laut dari Mentawai. Adapun titiknya berada di 1.48 Lintang Selatan (LS) dan 99.37 Bujur Timur (BT).

Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 10 kilometer. BMKG menyatakan bahwa data gempa yang disuguhkan masih bisa berubah seiring kelengkapan data.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tulis BMKG.

sumbar Gempa Mentawai gempa BMKG
