Pria di Lampung Kecelakaan Tunggal, Motornya Malah Raib Digondol Maling

LAMPUNG - Seorang remaja di Bandar Lampung kehilangan motornya setelah mengalami kecelakaan (laka) tunggal di Jalan ZA Pagar Alam, Rajabasa, Bandarlampung pada Selasa (25/7/2023).

Remaja tersebut bernama Putra Ramadhan warga Rajabasa, Kota Bandarlampung. Dia kehilangan motor Honda Beat warna pink hitam dengan nomor polisi BE 3849 ME.

"Awal mula kejadian, Putra ini bawa motor dari arah Tanjungkarang menuju Rajabasa. Saat lewat underpass, dia mau betulin helm, taunya motornya ilang kendali dan menabrak median trotoar," ujar Adi, Rabu (2/8/2023).

Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka-luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara, Polda Lampung.

Menurut Adi, saat dilarikan ke rumah sakit, korban diantar menggunakan mobil oleh warga sekitar. Sementara, sepeda motor milik korban masih berada di lokasi.

"Nah motor dia ini ilang, sampe sekarang belum ketemu, katanya pas dia ditolong warga ke rumah sakit, ada perempuan yang ngomong kalo motornya nanti disusulin dianter gitu ke rumah sakit," ucapnya.

Namun, lanjut Adi, sampai saat ini sepeda motor milik korban tersebut belum diketahui keberadaannya. "Tapi sampe sekarang belum ada, belum ketemu, ciri-cirinya Honda Beat warna pink di skotlet hitam platnya BE 3849 ME," ungkapnya.

Adi menambahkan, pihaknya sudah melaporkan kecelakaan lalu lintas tersebut ke Satlantas Polresta Bandarlampung pada Rabu (26/7).

Sementara Kasat Lantas Polresta Bandarlampung Kompol Ikhwan Syukri membenarkan adanya laporan peristiwa kecelakaan tunggal yang mengakibatkan hilangnya sepeda motor korban.

"Iya, benar petugas telah menerima laporan kecelakaan pada Rabu 26 Juli 2023 lalu," kata Ikhwan.