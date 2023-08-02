Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Ganjar Pranowo Salurkan Bantuan Tandon Air ke Ponpes di Kalbar

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |20:06 WIB
Relawan Ganjar Pranowo Salurkan Bantuan Tandon Air ke Ponpes di Kalbar
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

KUBU RAYA - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Santri Dukung Ganjar (SDG) Kalbar berkomitmen terus menebar kebaikan dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas.

Kali ini, Santri Dukung Ganjar memberikan bantuan berupa Tandon Air ke Pondok Pesantren Darussuada yang berlokasi di Jalan Sungai Jawa, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Koordinator Wilayah SDG Kalbar, M. Said mengatakan bantuan diberikan karena pondok pesantren itu memerlukan tempat penampungan air sebagai sarana pendukung dalam beribadah.

"Tandon air ini sangat dibutuhkan di Pesantren Darussuada karena untuk kebutuhan para santri akan ibadah. Contohnya ketika mereka mengambil air wudhu," kata M Said dalam keterangnnya, Rabu (2/8/2023).

Dia menambahkan, relawan SDG yang mengujungi Ponpes itu disambut baik oleh para santri hingga pengurus. Hal itu dilihat dari para santri dan pengurus berkumpul menyambut kedatangan SDG Kalbar.

Menurut dia, selain memberikan bantuan, kunjungan relawan Ganjar Pranowo itu untuk menjalin silahturahmi ke Ponpes tersebut.

"Ini merupakan agenda rutin kami untuk melakukan kunjungan ke setiap pondok pesantren dan majelis taklim untuk menjalin silahturahmi sekaligus berdikusi kepada mereka," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
