Dianiaya Tujuh Temannya, Siswi SMPN di Baubau Koma Selama Tiga Hari

Siswi berinisial M saat di rumah sakit (foto: dok ist)

BAUBAU – Seorang siswi salah satu SMPN di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) diduga mendapatkan perundungan dari tujuh teman sekolah, usai dianiaya, siswi tersebut koma selama tiga hari.

M (16), siswi kelas 3 SMPN di Kota Baubau masih terbaring lemas di ranjang Rumah Sakit Faga Husada, setelah tak sadarkan diri selama tiga hari sejak 31 juli 2023 lalu.

Kejadian perundungan tersebut saat dalam perjalanan pulang sekolah di Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio yang tak jauh dari sekolahnya.

Menurut keluarga korban, M selalu cenderung tertutup dan jarang bergaul bersama teman-temannya.