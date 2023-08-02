Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bocah 5 Tahun Tewas Terlindas Mobil Anggota DPRD Lampung

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |20:49 WIB
Bocah 5 Tahun Tewas Terlindas Mobil Anggota DPRD Lampung
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Bocah berusia lima tahun di Bandarlampung tewas tertabrak mobil saat tengah bermain di dekat rumahnya, di Jalan Antara Gang Antara I, Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Bandarlampung, Selasa 1 Agustus 2023 pukul 19.45 WIB.

Informasi yang diperoleh MNC Portal, bocah perempuan berinisial MAI tersebut tewas usai ditabrak mobil Toyota Fortuner berwarna putih yang dikendarai oleh seorang anggota DPRD Provinsi Lampung.

Menurut keterangan keluarga, korban MAI tengah bermain masak-masakan di dekat warung pinggir jalan saat peristiwa kecelakaan terjadi.

"Secara pastinya saya nggak lihat, karena yang lihat persis itu orang tuanya. Posisi dia itu lagi main masak-masakan deket warung. Dia itu duduk bukan nyebrang," ujar Ida yang merupakan tante korban, Rabu (2/8/2023).

Ida mengatakan, keponakannya itu sempat terlindas oleh mobil yang datang dari arah jalan raya saat hendak masuk ke dalam gang tersebut.

"Iya dia itu ketabrak langsung, ada suara brekk gitu. Orang tuanya lihat itu kaget, banyak darah udah bercucuran," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
