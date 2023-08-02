Kronologi Pria Tewas Dibacok di Sampang, Pelaku Tuduh Korban Santet Ibunya

SAMPANG - Warga Desa Planggaran Barat, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Madura dibacok hingga tewas karena dituduh memiliki ilmu santet pada Selasa (1/8/2023) sekitar 08.00 WIB.

Kronologi pembacokan yang menimpa korban Misnaji (53) bermula saat ia melayat ke rumah terduga pelaku yang ibunya meninggal dunia.

"sekitar jam 07.00 WIB, terduga pelaku MH (28) sedang mengaji sambil menangis histeris di sebelah ibunya yang sudah meninggal. Tidak lama kemudian korban Misnaji datang untuk melayat," kata Kasi Humas Polres Sampang, Ipda Sujianto Rabu (2/8/2023).

Menurut Sujianto, korban sedang berkumpul dengan warga lainnya. Tidak lama kemudian pelaku dengan spontan mengambil celurit.

"Setelah selesai mengaji pelaku melihat korban dan spontanitas menuduh korban bahwa telah menyantet ibunya, sehingga pelaku langsung mengambil celurit dan terjadilah pembacokan di atas langgar itu," tutur Sujianto.

Karena panik korban melarikan diri ke arah selatan. Namun, karena mengalami luka cukup parah di bagian dada kanan korban meninggal dunia di tempat.