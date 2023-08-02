Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Terbakar Cemburu, Suami di Sampang Tebas Istri dan Selingkuhannya

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |17:55 WIB
Terbakar Cemburu, Suami di Sampang Tebas Istri dan Selingkuhannya
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

SAMPANG - Diduga terbakar api cemburu, seorang suami membacok istrinya S (28) dan MF (41) yang diduga selingkuhannya, Rabu (2/7/2023). Korban merupakan warga Desa Banjar Tabuluh, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura. Akibat peristiwa itu korban mengalami luka parah di bagian tubuhnya dan dilarikan ke puskesmas terdekat.

Kasi Humas Polres Sampang Ipda Sujianto menerangkan, pelaku H (41) menganiaya korban karena rasa cemburu yang memuncak. Sebab korban dinilai telah bermain hati dengan pria lain.

 BACA JUGA:

Pelaku juga membacok pria yang dinilai berselingkuh dengan istrinya, yakni MF (41) asal Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Sampang.

"Kedua korban dianiaya di hari yang sama tapi beda lokasi,” ucapnya.

Sujianto menjelaskan, insiden berdarah itu bermula saat pelaku cekcok dengan istrinya. Lalu mengambil celurit dan membacok korban. Setelah itu pelaku bergegas pergi untuk menghampiri korban MF.

 BACA JUGA:

"Saat itu korban MF hendak ke kandang sapi, tiba-tiba datang pelaku langsung membacok korban hingga mengalami luka di punggung dan paha kiri," katanya.

Setelah menerima penganiayaan, korban seketika berteriak maling sehingga pelaku melarikan diri ke arah barat dari rumah korban.

"Kedua korban dirawat di Puskesmas Camplong," ujar Sujianto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement