Terbakar Cemburu, Suami di Sampang Tebas Istri dan Selingkuhannya

SAMPANG - Diduga terbakar api cemburu, seorang suami membacok istrinya S (28) dan MF (41) yang diduga selingkuhannya, Rabu (2/7/2023). Korban merupakan warga Desa Banjar Tabuluh, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura. Akibat peristiwa itu korban mengalami luka parah di bagian tubuhnya dan dilarikan ke puskesmas terdekat.

Kasi Humas Polres Sampang Ipda Sujianto menerangkan, pelaku H (41) menganiaya korban karena rasa cemburu yang memuncak. Sebab korban dinilai telah bermain hati dengan pria lain.

Pelaku juga membacok pria yang dinilai berselingkuh dengan istrinya, yakni MF (41) asal Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Sampang.

"Kedua korban dianiaya di hari yang sama tapi beda lokasi,” ucapnya.

Sujianto menjelaskan, insiden berdarah itu bermula saat pelaku cekcok dengan istrinya. Lalu mengambil celurit dan membacok korban. Setelah itu pelaku bergegas pergi untuk menghampiri korban MF.

"Saat itu korban MF hendak ke kandang sapi, tiba-tiba datang pelaku langsung membacok korban hingga mengalami luka di punggung dan paha kiri," katanya.

Setelah menerima penganiayaan, korban seketika berteriak maling sehingga pelaku melarikan diri ke arah barat dari rumah korban.

"Kedua korban dirawat di Puskesmas Camplong," ujar Sujianto.