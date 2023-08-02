Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ada Orang Istana hingga Eks Kajati, Ini 3 Calon Pj Gubernur Jabar Pengganti Ridwan Kamil

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |20:12 WIB
Ada Orang Istana hingga Eks Kajati, Ini 3 Calon Pj Gubernur Jabar Pengganti Ridwan Kamil
DPRD Jawa Barat (Foto: Agung Bakti Sarasa)
A
A
A

BANDUNG - Tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) sudah diputuskan DPRD Jabar. Ketiganya akan disodorkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pengganti Ridwan Kamil setahun ke depan.

Adapun ketiga nama yang diajukan DPRD Jabar cukup beragam, mulai dari orang dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga eks Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jabar.

Wakil Ketua DPRD Jabar, Achmad Ru'yat mengatakan, tiga nama ini dihasilkan berdasarkan rapat pimpinan yang digelar DPRD Jabar. Pihaknya akan langsung menyerahkan nama itu kepada Kemendagri.

"Dari hasil usulan itu tadi, dengan berbagai pertimbangan terpilih tiga nama, pertama Prof Asep N Mulyana, Prof Keri Lestari, dan Bey Triadi Machmudin. DPRD akan melayangkan surat dengan tiga nama ini," kata Achmad usai rapat pimpinan di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Rabu (2/8/2023).

Menurut Achmad, keputusan tersebut baru sebatas usulan pada Kemendagri. Pasalnya, penetapan Pj Gubernur Jabar bakal diputuskan langsung oleh Jokowi.

"Sesuai amanat bahwa dari DPRD menyampaikan tiga dan Kemendagri juga tiga, nanti kewenangan presiden menentukan," kata Achmad.

Achmad berharap, siapa saja nantinya yang dipilih Jokowi dapat bekerja sesuai fungsinya. Kemudian, yang bersangkutan bisa melanjutkan penyelenggaraan pemerintah secara proporsional, dan bersinergi dengan pemerintah pusat.

"Selain itu, bisa bertanggung jawab ke presiden, dan tentu sesuai arahan Kemendagri bahwa kita berharap sampai pilgub nanti Pj Gubernur bisa melaksanakan tugas sesuai UU," katanya.

