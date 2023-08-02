Galang Dukungan, Relawan Ganjar Beri Pelatihan Masyarakat Agar Melek Digital

JAKARTA - Upaya memenangkan bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo terus dilakukan. Kali ini, relawan menggalang dukungan dengan memberikan pelatihan digital marketing kepada masyarakat.

Sukarelawan yang tergabung dalam Ganjar Sejati itu menggelar kegiatan pelatihan di Desa Bugis, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Selasa 1 Agustus 2023.

Menurut Koordinator Ganjar Sejati Kabupaten Indramayu, Nur Rahman, kegiatan ini bertujuan untuk memperluas dan memperkuat potensi pemasaran dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu, menambah wawasan dalam dunia digital marketing terutama bagi ibu-ibu.

BACA JUGA: Relawan Ganjar Pranowo Salurkan Bantuan Tandon Air ke Ponpes di Kalbar

Sehingga mereka bisa beradaptasi dengan era digital yang terus berkembang. "Ganjar Sejati mengadakan pelatihan digital marketing, dimana dalam hal ini kami mengajak supaya melek dengan era sekarang. Harapannya kedepan Ibu-ibu zaman sekarang itu tidak kalah dengan generasi z, artinya melek digital," kata Nur Rahman dalam keterangan tertulis.

Kegiatan tersebut, diyakini Nur Rahman bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, bisa mendorong perkembangan potensi ekonomi melalui pemanfaatan teknologi digital. Sehingga para pelaku usaha lokal bisa bersaing dan kompetitif.

"Apapun hari ini kita harus tahu digital, itu sangat penting dan berguna untuk masa depan, terutama untuk wirausaha dan peningkatan ekonomi dari jualan UMKM dan lain sebagainya," katanya.

BACA JUGA: Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Bawah Menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Rahman menambahkan, masyarakat Indramayu mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai Presiden Indonesia periode 2024-2029. Itu terlihat dari semakin menguatkan semangat Ganjar Sejati untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan perekonomian di wilayah Indramayu.

"Masyarakat, Alhamdulillah untuk dukungan ke Pak Ganjar sangat antusias sekali, mereka dengan senang hati, artinya mendukung banget Pak Ganjar untuk menjadi Presiden 2024," katanya.