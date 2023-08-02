Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Galang Dukungan, Relawan Ganjar Beri Pelatihan Masyarakat Agar Melek Digital

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |20:44 WIB
Galang Dukungan, Relawan Ganjar Beri Pelatihan Masyarakat Agar Melek Digital
Relawan Ganjar beri pelatihan ke masyarakat agar melek digital (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Upaya memenangkan bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo terus dilakukan. Kali ini, relawan menggalang dukungan dengan memberikan pelatihan digital marketing kepada masyarakat.

Sukarelawan yang tergabung dalam Ganjar Sejati itu menggelar kegiatan pelatihan di Desa Bugis, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Selasa 1 Agustus 2023.

Menurut Koordinator Ganjar Sejati Kabupaten Indramayu, Nur Rahman, kegiatan ini bertujuan untuk memperluas dan memperkuat potensi pemasaran dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu, menambah wawasan dalam dunia digital marketing terutama bagi ibu-ibu.

Sehingga mereka bisa beradaptasi dengan era digital yang terus berkembang. "Ganjar Sejati mengadakan pelatihan digital marketing, dimana dalam hal ini kami mengajak supaya melek dengan era sekarang. Harapannya kedepan Ibu-ibu zaman sekarang itu tidak kalah dengan generasi z, artinya melek digital," kata Nur Rahman dalam keterangan tertulis.

Kegiatan tersebut, diyakini Nur Rahman bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, bisa mendorong perkembangan potensi ekonomi melalui pemanfaatan teknologi digital. Sehingga para pelaku usaha lokal bisa bersaing dan kompetitif.

"Apapun hari ini kita harus tahu digital, itu sangat penting dan berguna untuk masa depan, terutama untuk wirausaha dan peningkatan ekonomi dari jualan UMKM dan lain sebagainya," katanya.

Rahman menambahkan, masyarakat Indramayu mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai Presiden Indonesia periode 2024-2029. Itu terlihat dari semakin menguatkan semangat Ganjar Sejati untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan perekonomian di wilayah Indramayu.

"Masyarakat, Alhamdulillah untuk dukungan ke Pak Ganjar sangat antusias sekali, mereka dengan senang hati, artinya mendukung banget Pak Ganjar untuk menjadi Presiden 2024," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement