Gagal Nyalip, Pemotor Tewas Usai Senggol Truk di Tanjakan Nikmat Sukabumi

SUKABUMI - Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah gagal nyalip di Tanjakan Nikmat, Jalan Raya Nasional Sukabumi-Cianjur, tepatnya Kampung Pulo Air RT 02/06, Desa Margaluyu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Rabu (2/8/2023).

Kanit Penegakkan Hukum (Gakkum) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sukabumi Kota, Ipda Jajat Munajat mengatakan, korban meninggal dunia bernama Apep Pianda yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX bernomor polisi F 3586 UH.

"Korban yang mengendarai sepeda motor melaju dari arah Sukaraja menuju arah Cianjur. Diduga pada saat berusaha mendahului kendaraan yang ada di depannya, korban kurang hati-hati, kurang memperhatikan arus lalu lintas yang dilaluinya," ujar Jajat kepada MNC Portal Indonesia.

Jajat menambahkan, sesampainya di Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada saat akan mendahului, kendaraan yang dikemudikan korban menyenggol bagian samping kanan belakang kendaraan truk yang hingga kini belum diketahui keberadaan dan jenisnya, karena terus melaju setelah kejadian tersebut.

"Kemudian, korban dan sepeda motornya hilang kendali, selanjutnya oleng dan terjatuh ke badan jalan raya. Dari arah yang sama (arah Sukaraja menuju arah Cianjur), datang Kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit bernomor polisi D 4514 KL yang dikemudikan oleh Kori Akbar Antono," ujar Jajat.