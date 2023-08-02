Viral, Lelaki Asal Sinjai Nikahi Wanita Asal Polandia

SINJAI - Meriah dan penuh kebahagiaan, begitulah suasana pesta pernikahan lelaki asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan bernama Randy Guntur dengan seorang gadis bule asal Polandia Veronika.

Keduanya melangsungkan resepsi pernikahan di kampung halaman sang lelaki hingga membuat pernikahan keduanya mendapat sambutan meriah. Pernikahan keduanya pun viral di media sosial.

Keduanya sepakat menikah setelah tiga tahun berkenalan di Bali. Keduanya melangsungkan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) di Makassar dan selanjutnya melakukan resepsi pernikahan di Dusun Laiya, Desa Tompobulu, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai.

Perkenalan keduanya berawal saat Veronika berkunjung ke Bali. Mereka bertemu lantaran profesi Randi saat itu sebagai pemandu wisata sementara Veronika sebagai turin. Keduanya pun mulai akrab dan saling berkabar bahkan saat Veronika sudah berada di Polandia.

Tiga tahun bukan waktu yang singkat bagi keduanya untuk saling mengenal. Randi bahkan langsung berangkat ke Polandia untuk melamar Veronika.

Lamaran Randi pun diterima dan keduanya sepakat melangsungkan akad nikah di KUA di Makassar. Sebelum akad nikah, Veronika terlebih dahulu menjadi Muallaf dengan masuk Islam yang prosesinya dilakukan di masjid Almarkas Makassar dengan disaksikan keluarga kedua mempelai.